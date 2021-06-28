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Шэрон Стоун отметила 63-летие и поразила фанатов откровенным фото в купальнике

  /   Обновлено: 28 июня 2021 09:01
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Шоу-бизнес
Шэрон Стоун отметила 63-летие и поразила фанатов откровенным фото в купальнике
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 28 июня. Голливудская актриса Шэрон Стоун отметила свой 63 день рождения. В честь этого праздника она опубликовала в соцсетях откровенное фото, чем удивила своих подписчиков.

Артистка получила особую известность за откровенную сцену в фильме «Основной инстинкт». Кинолента вышла на экраны в 1992 году и произвела настоящий фурор, а сама звезда стала одним из секс-символов Голливуда. Сейчас она продолжает сниматься в кино и поддерживает себя в форме. Даже в свои 63 года актриса сохранила привлекательность, что и решила доказать своим откровенным фото.

«Счастливое лето», написала Шэрон под своим постом в Instagram.

Фанаты, конечно, не смогли пройти мимо такой интересной публикации. Они выразили свое восхищение внешностью звезды.

«Ты заслуживаешь всех Оскаров, которые когда-либо существовали», написала rosemcgowan.

Некоторые подписчики отметили и собаку Стоун. Питомец находится в кадре и смотрит на свою хозяйку.

«Нравится, как твой щенок смотрит на тебя», отметил gahartjulie.

Другая фанатка нашла собаку забавной. Она также пожелала актрисе наслаждаться этим летом.

Ранее стало известно, что уругвайская актриса и певица Наталия Орейро решила стать блондинкой. На такой шаг она пошла ради съемок в сериале.

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кино instagram голливуд шэрон стоун
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