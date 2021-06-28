Шэрон Стоун отметила 63-летие и поразила фанатов откровенным фото в купальнике

Лос-Анджелес, 28 июня. Голливудская актриса Шэрон Стоун отметила свой 63 день рождения. В честь этого праздника она опубликовала в соцсетях откровенное фото, чем удивила своих подписчиков.

Артистка получила особую известность за откровенную сцену в фильме «Основной инстинкт». Кинолента вышла на экраны в 1992 году и произвела настоящий фурор, а сама звезда стала одним из секс-символов Голливуда. Сейчас она продолжает сниматься в кино и поддерживает себя в форме. Даже в свои 63 года актриса сохранила привлекательность, что и решила доказать своим откровенным фото.

«Счастливое лето», — написала Шэрон под своим постом в Instagram.

Фанаты, конечно, не смогли пройти мимо такой интересной публикации. Они выразили свое восхищение внешностью звезды.

«Ты заслуживаешь всех Оскаров, которые когда-либо существовали», — написала rosemcgowan.

Некоторые подписчики отметили и собаку Стоун. Питомец находится в кадре и смотрит на свою хозяйку.

«Нравится, как твой щенок смотрит на тебя», — отметил gahartjulie.

Другая фанатка нашла собаку забавной. Она также пожелала актрисе наслаждаться этим летом.

Ранее стало известно, что уругвайская актриса и певица Наталия Орейро решила стать блондинкой. На такой шаг она пошла ради съемок в сериале.