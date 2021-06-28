Седокова поехала в греческий храм для очищения после «атаки» крапивницы

Миконос, 28 июня. Знаменитая российская певица Анна Седокова несколько дней назад перенесла отек Квинке. Теперь девушка приняла решение поехать исцелиться в греческий храм после «атаки» крапивницы.

Об этом звезда сообщила на своей официальной странице в Instagram. Недавно Седокова пожаловалась своим подписчикам на приступ крапивницы, который она перенесла на отдыхе в Греции. Ее супруг, известный латвийский баскетболист Янис Тимма помогает девушке победить отек Квинке. Теперь певица приняла решение посетить греческий храм для полного исцеления.

Ранее Анна Седокова сравнила себя с чудовищем из-за прогрессирующей болезни. Девушка сообщила, что ее лицо серьезно пострадало из-за внезапной аллергии.