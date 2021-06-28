Рост заболеваемости COVID-19 вынуждает власти обращаться к бизнесу с требованием вакцинации работников, находящихся в зоне риска. В противном случае бизнес ждет очередной локдаун, что ударит по заработкам и работников, и бизнесменов.
Как убедить работников прививаться? Может ли отстраненный или уволенный работник подать в суд на работодателя за принуждение к вакцинации? Сколько процентов непривитых может остаться в учреждении? Как обосновать медицинские противопоказания к вакцинации? Нужно ли прививаться, если в крови высокий титр антител?
На эти и другие вопросы ответят представители бизнеса на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» в понедельник, 28 июня, в 13:00.
В студии пресс-центра выступят:
- Панов Дмитрий, координатор «Деловой России» по СЗФО, председатель СПб РО «Деловой России»;
- Свидовский Виталий, генеральный директор ГК «Теремок» по СПб;
- Ветрова Дарья, генеральный директор ТК «Невский центр».
Свяжется по Zoom:
- Арендарь Александра, директор по персоналу «ГЕРОФАРМ».
В РЖД объявили об обязательной вакцинации сотрудников. А Роспотребнадзор обязал работодателей Москвы отстранить от работы сотрудников, которые отказываются от прививки от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний, без сохранения заработной платы.
Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.
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