Рост заболеваемости COVID-19 вынуждает власти обращаться к бизнесу с требованием вакцинации работников, находящихся в зоне риска. В противном случае бизнес ждет очередной локдаун, что ударит по заработкам и работников, и бизнесменов.

Как убедить работников прививаться? Может ли отстраненный или уволенный работник подать в суд на работодателя за принуждение к вакцинации? Сколько процентов непривитых может остаться в учреждении? Как обосновать медицинские противопоказания к вакцинации? Нужно ли прививаться, если в крови высокий титр антител?

На эти и другие вопросы ответят представители бизнеса на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» в понедельник, 28 июня, в 13:00.

В студии пресс-центра выступят:

Панов Дмитрий , координатор «Деловой России» по СЗФО, председатель СПб РО «Деловой России»;

, координатор «Деловой России» по СЗФО, председатель СПб РО «Деловой России»; Свидовский Виталий , генеральный директор ГК «Теремок» по СПб;

, генеральный директор ГК «Теремок» по СПб; Ветрова Дарья, генеральный директор ТК «Невский центр».

Свяжется по Zoom:

Арендарь Александра, директор по персоналу «ГЕРОФАРМ».

В РЖД объявили об обязательной вакцинации сотрудников. А Роспотребнадзор обязал работодателей Москвы отстранить от работы сотрудников, которые отказываются от прививки от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний, без сохранения заработной платы.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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