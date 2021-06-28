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Забайкалье ввело обязательную вакцинацию для сотрудников десяти сфер

Общество
Забайкалье ввело обязательную вакцинацию для сотрудников десяти сфер
Федеральное агентство новостей  /  Анна Агибалова

Чита, 28 июня. Работники десяти социальных сфер в Забайкальском крае теперь обязаны пройти вакцинацию от коронавируса.

Вакцинироваться обязали 113 тысяч человек. Об этом рассказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на оперативном заседании регионального правительства.

«По согласованию с федеральной службой издано постановление главного санитарного врача о проведении профилактических прививок отдельным группам населения», сказала она.

Под обязательную вакцинацию попали сотрудники здравоохранения, соцобслуживания населения, образования, соцзащиты, транспорта, общепита, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Более того, работники клиентских подразделений финансовых организаций, оказывающих почтовые услуги организаций, и МФЦ также должны привиться.

Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции могут ввести для медиков в России. Инициатива принадлежит главврачу городской больницы № 26 Санкт-Петербурга Василию Дорофееву.

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