Забайкалье ввело обязательную вакцинацию для сотрудников десяти сфер

Чита, 28 июня. Работники десяти социальных сфер в Забайкальском крае теперь обязаны пройти вакцинацию от коронавируса.

Вакцинироваться обязали 113 тысяч человек. Об этом рассказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на оперативном заседании регионального правительства.

«По согласованию с федеральной службой издано постановление главного санитарного врача о проведении профилактических прививок отдельным группам населения», — сказала она.

Под обязательную вакцинацию попали сотрудники здравоохранения, соцобслуживания населения, образования, соцзащиты, транспорта, общепита, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Более того, работники клиентских подразделений финансовых организаций, оказывающих почтовые услуги организаций, и МФЦ также должны привиться.

Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции могут ввести для медиков в России. Инициатива принадлежит главврачу городской больницы № 26 Санкт-Петербурга Василию Дорофееву.