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Жители ЯМАО могут быстрее всех накопить на жилье в России

Общество
Жители ЯМАО могут быстрее всех накопить на жилье в России
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 28 июня. Люди, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе, могут быстрее всех накопить денег на новое жилье в России. Рейтинг был составлен с учетом размера среднего оклада по стране.

Список, помимо ЯМАО, возглавили Магаданская область и Ненецкий округ. Дольше всего придется копить жителям Крымского полуострова и республики Кабардино-Балкария, сообщает РИА Новости.

Рейтинг был составлен с учетом потенциальных возможностей для покупки нового жилья в разных регионах России за счет личных средств семей. Экономисты смогли подсчитать, сколько времени понадобится семьям с одним ребенком и средней зарплатой в каждом округе, не используя при этом средства банка.

Ранее стало известно, что Россию может ожидать новый ипотечный бум в 2021 году. Господдержка мотивирует людей покупать квартиры, поскольку это все еще выгоднее, чем жилищный заем под общий процент. Президент Владимир Путин также поручил расширить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года, информирует RT.

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