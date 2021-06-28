Россия начала продвижение на международный рынок беспилотника «Орион-Э»

Москва, 28 июня. «Рособоронэкспорт» совместно с компанией-разработчиком «Кронштадт» начала продвигать на международный рынок свой первый экспортный ударный беспилотник «Орион-Э».

Первые заявки на «Орион-Э» от заказчиков уже есть. Поставлять беспилотник будут только в разведывательном варианте, без авиационных средств поражения.

Как сообщил источник РИА Новости в ОПК, предложения по поставкам беспилотника были разосланы иностранным заказчикам, для которых он был бы востребован. Также «получено несколько инициативных заявок от потенциальных покупателей», пояснил собеседник.

Реальные поставки ударного беспилотника на экспорт могут стартовать в конце года — начале следующего года, после открытия компаний «Кронштадт» завода по производству беспилотник в Дубне, указал источник.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее озвучил перспективы экспорта российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает телеканал RT.