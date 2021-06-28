Депутат Госдумы рассказал, что поможет повысить индексацию пенсий

Москва, 28 июня. Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов заявил, что индексация пенсий может вырасти за счет доходности, которую приносит Пенсионный фонд России.

Доходность ПФР приносит за счет инвестирования средств. Об этом Алексей Изотов рассказал в беседе с URA.RU.

«Нужно задуматься о том, что приносит нормальную хорошую доходность, а не пассивный доход от депозитов», — сказал он.

Он напомнил, что раньше Пенсионный фонд размещал средства под один-два процента годовых. Из-за этого было еще больше претензий к его работе. Изотов выразил мнение, что активность поможет улучшить работу. На фондовом рынке можно вкладывать в облигации федерального займа. Они в свою очередь дают гарантии доходности от государства.

Ранее в ПФР назвали способ получения выплат не на карту «Мир». Россияне могут изменить способ получения пенсий и пособий на портале «Госуслуги», выбрав, например, вместо банковской карты счет.