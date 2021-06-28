Опрос выявил популярные причины отказа идти к врачу среди россиян

Москва, 28 июня. Большинство врачей (82%) хотя бы раз сталкивались со случаями, когда пациент или их знакомый не хотели получать медпомощь, несмотря на наличие проблем со здоровьем.

Специалисты профессионального сообщества «Врачи РФ» и сервис «Врач рядом» провели опрос и выяснили основные причины отказа россиян идти к медикам.

Как оказалось, больше половины медиков (65%) периодически сталкиваются с ситуациями, когда пациент приходит к специалисту уже с последствиями самолечения. Треть респондентов заявили, что встречаются с такими историями очень часто.

Некоторые пациенты отказываются проходить процедуры из-за страха перед ней, хотя она безвредна и безболезненна. С такими случаями сталкивались 90% медиков.

По мнению врачей, страх узнать о тяжелом диагнозе считают главной причиной откладывания визита к специалисту 44% опрошенных. Кроме того, 33% респондентов думают, что пациенты опасаются постановки неправильного диагноза. Еще треть связывает нежелание быть в кабинете врача со страхом испытать боль во время медицинских манипуляций.

Представитель «Врачей РФ» Евгения Лютова считает, что стремление отложить визит к медику связано с нежеланием признавать наличие проблем со здоровьем.

«Потому что признание болезни или временного физического дискомфорта — признание своего неблагополучия. И это признание, осознание себя больным или даже просто не вполне здоровым солидно портит настроение», — рассказала она в интервью «Известиям».

Еще важными факторами стали риск столкнуться с грубостью во время приема, страх, что лечение будет слишком дорогим, опасения его неэффективности.

Психолог Алена Малышева рассказала в беседе с ФАН, как победить эмоциональное выгорание, которое, как правило, связывают с профессиональной деятельностью человека.