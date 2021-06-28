Власти Приморья возместят пострадавшим ущерб от паводка из резервного фонда

Благовещенск, 28 июня. Пострадавшие от наводнения в Амурской области получат деньги в ближайшее время. Власти региона решили не дожидаться транша из Москвы.

Для возмещения ущерба пострадавшим власти задействуют резервный фонд. Об этом заявили в пресс-службе губернатора области Василия Орлова.

«Работа по федеральным выплатам будет организована следующим образом: мы не будем дожидаться большого транша из Москвы. У нас сегодня уже есть территории, которые освободились от воды, мы может актировать ущерб и своими деньгами», — сообщила пресс-служба.

Люди, пострадавшие от паводка, получат от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от объема ущерба. Жителям Приморья также выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.

Уровень воды в реке Амур, как стало известно недавно, существенно снизился. Вода покидает населенные пункты Магдагачинского района.