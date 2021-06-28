Ученые из Петербурга спрогнозировали стабилизацию заболеваемости COVID-19 в июле

, 28 июня. Уровень заболеваемости коронавирусом может стабилизироваться в России уже в июле 2021 года. Такое заявление сделали ученые из Петербурга, ссылаясь на свои данные.

Специалисты ожидают стабилизацию на отметке в 22,5 тысячи новых зараженных в день. Согласно подсчетам, это может произойти к 15 июля.

«Переход ежедневной заболеваемости выше уровня в 21 тысячу новых случаев к концу июня, сгенерированный нашей моделью неделю назад, подтвердился», — заявил в беседе с «Известиями» руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

На данный момент Россия уже вышла на показатели второй волны коронавирусной пандемии. Для прекращения роста необходимо соблюдение правил индивидуальной защиты и общая вакцинация населения.

Американский вирусолог, работавший в лаборатории института вирусологии в Ухани, ранее поделился возможной версией происхождения коронавируса, сообщает телеканал RT.