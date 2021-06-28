Ребенок погиб после авиаударов США на Ближнем Востоке. События дня

Ребенок погиб после авиаударов США по проиранским объектам Ребенок погиб, еще три человека пострадали в результате авиаудара ВВС Соединенных Штатов по проиранским объектам на сирийско-иракской границе. Как рассказали местным СМИ жители города Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, боевой американский самолет обстрелял жилые дома. Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские силы действовали в соответствии с указаниями президента Джо Байдена. Уточняется, что США нанесли удары по объектам и хранилищам оружия в двух локациях в Сирии и одной — в Ираке.

Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами wikipedia.org / Alexander Mishin / CC BY-SA 3.0 Россия с 28 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США. Полеты в эти страны были приостановлены в прошлом году на фоне пандемии COVID-19. Решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом избирательно «открыть небо» означает, что при желании авиакомпании смогут возобновить полеты в указанные страны. На данный момент авиаперевозчики сообщили о готовности реанимировать рейсы в Италию, Болгарию и на Кипр. Возобновляются перелеты из Москвы в Нью-Йорк, Вашингтон и Брюссель, а также в Скопье, Ларнаку и Пафос. Самолеты вновь начнут летать в Дублин, Амман и Акабу.

У православных начался Петров пост wikipedia.org / У православных христиан начался Петров или Апостольский пост. Его продолжительность зависит от даты празднования Троицы. Но завершается он неизменно 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, казненных в Риме за веру. Один из двух летних постов — не такой строгий, как Великий или Успенский. Во все дни, кроме среды и пятницы, верующие могут есть рыбу. Мясные и молочные продукты под запретом. Но главное — духовная составляющая, подражание ученикам Христа, которые постились перед тем, как выйти на проповедь благой вести.