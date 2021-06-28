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Почти 40% работодателей готовы повысить зарплату сотрудникам к концу 2021 года

  /   Обновлено: 28 июня 2021 07:26
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Экономика
Почти 40% работодателей готовы повысить зарплату сотрудникам к концу 2021 года
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Москва, 28 июня. Российские работодатели оценили шансы на повышение среднего оклада заработной платы для своих сотрудников. Около 40% готовы пойти на такой шаг к концу 2021 года.

Порядка 60% респондентов, участвовавших в опросе, не готовы менять систему денежных выплат, а 2% и вовсе понизят средний оклад оплаты труда. Более 50% работодателей уже подняли зарплату для своих сотрудников. Средняя надбавка составила около 10%.

Эксперт Георгий Остапкович ранее поддержал возможное введение новой модели оплаты труда для медицинских работников. Единый тариф заработной платы позволит выровнять уровень выплат как у городских, так и у региональных врачей, передает телеканал RT.

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россия повышение заработная плата новости экономики
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