Почти 40% работодателей готовы повысить зарплату сотрудникам к концу 2021 года

Москва, 28 июня. Российские работодатели оценили шансы на повышение среднего оклада заработной платы для своих сотрудников. Около 40% готовы пойти на такой шаг к концу 2021 года.

Порядка 60% респондентов, участвовавших в опросе, не готовы менять систему денежных выплат, а 2% и вовсе понизят средний оклад оплаты труда. Более 50% работодателей уже подняли зарплату для своих сотрудников. Средняя надбавка составила около 10%.

Эксперт Георгий Остапкович ранее поддержал возможное введение новой модели оплаты труда для медицинских работников. Единый тариф заработной платы позволит выровнять уровень выплат как у городских, так и у региональных врачей, передает телеканал RT.