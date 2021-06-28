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Россия возобновляет авиарейсы с восемью странами

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Политика
Россия возобновляет авиарейсы с восемью странами
pixabay.com  /  Holgi

Москва, 28 июня. Россия возобновляет с понедельника авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.

Авиасообщение с этими странами было прервано из-за коронавируса. В Бельгию можно улететь только по одному маршруту, в Болгарию — по девяти, в Иорданию — по двум, передает РИА Новости.

Российские туристы также смогут отправиться в Ирландию по одному маршруту. В Италию доступны рейсы из Москвы в четыре города. Из России на Кипр можно будет улететь в Ларнаку и Пафос. В Северную Македонию можно улететь только один раз в неделю из Москвы. В США можно отправиться из России в Вашингтон и Нью-Йорк.

Ранее Газета.ru писала, что в Германии усилили ограничения на полеты в Россию. Ужесточаются правила въезда в ФРГ для транспортного сообщения и увеличивается карантинный срок.

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