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Вирусолог Нетесов назвал главное условие для победы над коронавирусом

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Общество
Вирусолог Нетесов назвал главное условие для победы над коронавирусом
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 июня. Новый всплеск коронавируса можно будет победить за три недели массовой вакцинацией и ношением масок.

Однако вариантов развития пандемии коронавируса остается много. Об этом заявил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов «Ленте.ру».

«Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз оптимистический. Пик уйдет через две-три недели», сказал он.

Нельзя точно сказать, как дальше будет развиваться пандемия коронавируса, так как это будет зависеть от поведения граждан. К своим предположениям Нетесов добавил выражение Остапа Бендера:"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Нетесов назвал новое необычное свойство коронавируса. Инфицированные коронавирусом люди стали выделять большее количество частиц инфекции, что стало одной из причин увеличения случаев заражения в России.

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вакцинация пандемия коронавирус
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