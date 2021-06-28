Вирусолог Нетесов назвал главное условие для победы над коронавирусом

Москва, 28 июня. Новый всплеск коронавируса можно будет победить за три недели массовой вакцинацией и ношением масок.

Однако вариантов развития пандемии коронавируса остается много. Об этом заявил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов «Ленте.ру».

«Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз — оптимистический. Пик уйдет через две-три недели», — сказал он.

Нельзя точно сказать, как дальше будет развиваться пандемия коронавируса, так как это будет зависеть от поведения граждан. К своим предположениям Нетесов добавил выражение Остапа Бендера:"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Нетесов назвал новое необычное свойство коронавируса. Инфицированные коронавирусом люди стали выделять большее количество частиц инфекции, что стало одной из причин увеличения случаев заражения в России.