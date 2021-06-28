Российские пекари спрогнозировали рост цен на хлеб

Москва, 28 июня. Хлеб в России может подорожать из-за разрабатываемого ГОСТа для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза.

Из-за того, что в Налоговом кодексе нет термина «хлебопекарная продукция», пекари могут лишиться льготного НДС в десять процентов. Об этом говорится в письме Российского союза пекарей (РСП) куратору стандарта Марине Костюченко, передает «Коммерсантъ».

Президент РСП Алексей Лялин считает, что на отрасль ляжет финансовая нагрузка в 22,4 млрд рублей. Это и вызовет рост цен на хлеб. Костюченко объяснила, что из-за новых видов продукции на рынке необходимо менять ГОСТ. Однако выпекающие по традиционным технологиям хлеб крупные производители могут не бояться налоговой нагрузки.

Ранее цены на яйца снизились на три процента в России. Куриные яйца подешевели на три процента с 16 по 21 июня в 25 субъектах России, говорится в материалах, представленных Росстатом.