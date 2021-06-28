Дневная сонливость может указывать на проблемы с печенью

Москва, 28 июня. Дневная сонливость и бессонница ночью могут стать поводом для беспокойства, заявил врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

Сонливость днем не всегда говорит о недосыпе. Если ей сопутствует бессонница — речь идет о патологии печени. Кроме этого, на проблемы с этим органом указывают: желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.

Медик рекомендовал придерживаться средиземноморской диеты. Необходимо употреблять омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также давать организму физические нагрузки.

Ранее эндокринолог Бочарова рассказала об опасности гречи. Как оказалось, каша, считавшаяся во все времена самой полезной и диетической, способна вызвать проблемы со здоровьем.