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Дневная сонливость может указывать на проблемы с печенью

Общество
Дневная сонливость может указывать на проблемы с печенью
pixabay.com

Москва, 28 июня. Дневная сонливость и бессонница ночью могут стать поводом для беспокойства, заявил врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

Сонливость днем не всегда говорит о недосыпе. Если ей сопутствует бессонница речь идет о патологии печени. Кроме этого, на проблемы с этим органом указывают: желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.

Медик рекомендовал придерживаться средиземноморской диеты. Необходимо употреблять омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также давать организму физические нагрузки.

Ранее эндокринолог Бочарова рассказала об опасности гречи. Как оказалось, каша, считавшаяся во все времена самой полезной и диетической, способна вызвать проблемы со здоровьем.

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