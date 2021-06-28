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Россиянам перечислили главные правила ухода за кожей и волосами летом

  /   Обновлено: 28 июня 2021 06:43
Общество
Россиянам перечислили главные правила ухода за кожей и волосами летом
pixabay.com  /  AdoreBeautyNZ

Москва, 28 июня. Жителям России летом нужно быть особенно внимательными к защите своей кожи. Нужно постоянно носить головные уборы, а также пользоваться солнцезащитным лосьоном, сообщают эксперты.

Человеку перед выходом на улицу необходимо нанести солнцезащитный лосьон. Не стоит недооценивать головные уборы. За последнее время на территории России участились случаи солнечных ударов. Головные уборы и правильно выбранная одежда помогут человеку избежать серьезных проблем с кожей, уверяют эксперты сервисов «СберУслуги» и «СберЗдоровье».

Ранее дерматолог объяснила опасность самостоятельного выдавливания акне. Манипуляции с высыпаниями на лице в области «треугольника смерти» чреваты негативными последствиями из-за особенностей кровоснабжения этой зоны.

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здоровье средства защиты солнцезащитный лосьон головные уборы
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