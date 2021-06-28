Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 07:01
07:00
Общество
Крымский водопад Джур-Джур сильно оживился: каким был в 2020 году и что стало сегодня
06:59
Экономика
Российские пекари спрогнозировали рост цен на хлеб
06:48
Общество
Дневная сонливость может указывать на проблемы с печенью
06:43
Общество
Россиянам перечислили главные правила ухода за кожей и волосами летом
06:35
Общество
«Россия показала всем»: японцы оценили действия РФ в ситуации с эсминцем Британии
06:29
Экономика
Банки зафиксировали снижение спроса на ипотечные каникулы у россиян
06:26
Политика
Генерал СБУ оценил действия НАТО в случае войны Украины с Россией
06:22
Шоу-бизнес
В Сети появился новый промо-ролик по «Черной вдове»
06:17
Общество
Японский военный обозреватель объяснил, кто виноват в ситуации с эсминцем
06:16
Армия
Россия готова ударить по «ахиллесовой пяте» НАТО
Все новости

«Россия показала всем»: японцы оценили действия РФ в ситуации с эсминцем Британии

Общество
«Россия показала всем»: японцы оценили действия РФ в ситуации с эсминцем Британии
Global Look Press  /  Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Токио, 28 июня. В среду 23 июня военный корабль ВМС Великобритании Defender оказался в Черном море вблизи Крымского полуострова. Жители Японии оценили это действие британских вооруженных сил.

Японский военный обозреватель Есихиро Инаба написал статью, в которой объяснил, имела ли право Россия вести предупредительный огонь по британскому эсминцу. Он считает, что в этой ситуации Москва соблюдала международное право. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Как бы то ни было, Россия хорошо показала всем, что готова защищать свою территорию», отметил в комментариях к статье gob.

Другой пользователь считает, что действия британского эсминца в акватории РФ могли привести к Третьей мировой войне. Однако вероятно, что причиной для всемирного конфликта может стать уход Украины на Запад.

«Чьи бы крымские воды ни были российскими или украинскими британскому эсминцу делать в них было абсолютно нечего! С какой целью вошел Defender в акваторию Крыма?» написал mot.

Он поинтересовался, а что было бы, если бы военный корабль из Китая оказался бы во Внутреннем японском море поблизости острова Сикоку? По его мнению, Россия имела полное право осуществлять предупредительные выстрелы против Defender.

«Те страны-члены Совета Безопасности ООН, которые нарушают международное право, нужно из СБ изгонять!» подчеркнул ys4.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, что теперь, после инцидента с британским эсминцем, никто не рискнет оказаться в территориальных водах России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Россия показала всем»: японцы оценили действия РФ в ситуации с эсминцем Британии
япония корабль эсминец defender
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru