Токио, 28 июня. В среду 23 июня военный корабль ВМС Великобритании Defender оказался в Черном море вблизи Крымского полуострова. Жители Японии оценили это действие британских вооруженных сил.

Японский военный обозреватель Есихиро Инаба написал статью, в которой объяснил, имела ли право Россия вести предупредительный огонь по британскому эсминцу. Он считает, что в этой ситуации Москва соблюдала международное право. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Как бы то ни было, Россия хорошо показала всем, что готова защищать свою территорию», — отметил в комментариях к статье gob.

Другой пользователь считает, что действия британского эсминца в акватории РФ могли привести к Третьей мировой войне. Однако вероятно, что причиной для всемирного конфликта может стать уход Украины на Запад.

«Чьи бы крымские воды ни были — российскими или украинскими — британскому эсминцу делать в них было абсолютно нечего! С какой целью вошел Defender в акваторию Крыма?» — написал mot.

Он поинтересовался, а что было бы, если бы военный корабль из Китая оказался бы во Внутреннем японском море поблизости острова Сикоку? По его мнению, Россия имела полное право осуществлять предупредительные выстрелы против Defender.

«Те страны-члены Совета Безопасности ООН, которые нарушают международное право, нужно из СБ изгонять!» — подчеркнул ys4.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, что теперь, после инцидента с британским эсминцем, никто не рискнет оказаться в территориальных водах России.