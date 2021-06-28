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Банки зафиксировали снижение спроса на ипотечные каникулы у россиян

Экономика
Банки зафиксировали снижение спроса на ипотечные каникулы у россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 июня. Число желающих оформить ипотечные каникулы в России снизилось. Уменьшение спроса произошло в связи со стабилизацией финансового положения заемщиков, заявили в банках.

На ипотечные каникулы заемщики могут претендовать только раз за время действия кредитного договора. Банки, согласно закону, должны предоставить льготный период до шести месяцев с уменьшением выплат или с их приостановкой. В прошлом году, по данным ТАСС, эта услуга была востребована у россиян.

«На наш взгляд, интерес к услуге в прошлом году был вызван периодом самоизоляции. В этом году мы видим, что он снизился, что связываем со стабилизацией финансового положения клиентов», заявили в пресс-службе банка «ВТБ».

В Центробанке ипотечные каникулы назвали эффективным инструментом. На это указывает тот факт, что 85% россиян, воспользовавшихся этой услугой, вернулись к привычному графику платежей.

В России заканчивается время действия госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%. С 1 июля россияне смогут оформлять ипотечные кредиты уже под 7%.

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