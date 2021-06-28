Генерал СБУ оценил действия НАТО в случае войны Украины с Россией

Киев, 28 июня. НАТО не поможет Украине в случае войны с Россией, заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.

Участие Украины в совместных учениях Sea Breeze можно расценивать как бонус за отказ в принятии в Альянс. Об этом Василий Вовк заявил телеканалу «НАШ».

«Лучше бы они действительно дали четкий ответ относительно НАТО и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения — это не война. Это не приведет к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России», — сказал он.

Он также увидел сигнал после встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Генерал СБУ считает, что Киеву дали понять: Украина не будет в НАТО, пока она соседствует с Россией.

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армин Лашет ранее назвал легкомысленным обещание членства в НАТО для Украины. Как отметил он в интервью немецкому каналу ARD, сейчас Евросоюз ставит перед собой задачу интегрировать страны Западных Балкан.