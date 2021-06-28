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Генерал СБУ оценил действия НАТО в случае войны Украины с Россией

Политика
Генерал СБУ оценил действия НАТО в случае войны Украины с Россией
pixabay.com

Киев, 28 июня. НАТО не поможет Украине в случае войны с Россией, заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.

Участие Украины в совместных учениях Sea Breeze можно расценивать как бонус за отказ в принятии в Альянс. Об этом Василий Вовк заявил телеканалу «НАШ».

«Лучше бы они действительно дали четкий ответ относительно НАТО и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения это не война. Это не приведет к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России», сказал он.

Он также увидел сигнал после встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Генерал СБУ считает, что Киеву дали понять: Украина не будет в НАТО, пока она соседствует с Россией.

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армин Лашет ранее назвал легкомысленным обещание членства в НАТО для Украины. Как отметил он в интервью немецкому каналу ARD, сейчас Евросоюз ставит перед собой задачу интегрировать страны Западных Балкан.

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Киев нато война
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