В Сети появился новый промо-ролик по «Черной вдове»

Лос-Анджелес, 28 июня. Компания Marvel Entertainment в преддверии премьеры фильма «Черная вдова» опубликовала промо-ролик, в котором появилось немало новых кадров.

Новая кинокартина в рамках кинематографической вселенной Marvel выйдет в российских кинотеатрах уже 8 июля. В мире премьера состоится на день раньше. При этом компания Disney решила выпустить фильм и на больших экранах, и в своем стриминговом сервисе.

В новом видео, посвященном «Черной вдове», особое внимание уделено главному антагонисту фильма. Им является злодей и наемник Таскмастер, способный копировать и запоминать боевой стиль любого соперника, которого повстречает на своем пути. Однако точный список его умений остается неизвестным.

«Черная вдова» станет первым «послекоронавирусным» фильмом Marvel Studios. Главные роли в нем исполнили такие актеры, как Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс. Режиссером киноленты выступила Кейт Шортланд.

Ранее стало известно, что Скарлетт Йоханссон подтвердила информацию о том, что она официально покидает кинематографическую вселенную Marvel. Фильм о Черной вдове станет для нее последним в этой роли.