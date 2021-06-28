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В Сети появился новый промо-ролик по «Черной вдове»

  /   Обновлено: 28 июня 2021 06:22
Шоу-бизнес
В Сети появился новый промо-ролик по «Черной вдове»
Кадр из фильма «Черная Вдова»

Лос-Анджелес, 28 июня. Компания Marvel Entertainment в преддверии премьеры фильма «Черная вдова» опубликовала промо-ролик, в котором появилось немало новых кадров.

Новая кинокартина в рамках кинематографической вселенной Marvel выйдет в российских кинотеатрах уже 8 июля. В мире премьера состоится на день раньше. При этом компания Disney решила выпустить фильм и на больших экранах, и в своем стриминговом сервисе.

В новом видео, посвященном «Черной вдове», особое внимание уделено главному антагонисту фильма. Им является злодей и наемник Таскмастер, способный копировать и запоминать боевой стиль любого соперника, которого повстречает на своем пути. Однако точный список его умений остается неизвестным.

«Черная вдова» станет первым «послекоронавирусным» фильмом Marvel Studios. Главные роли в нем исполнили такие актеры, как Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс. Режиссером киноленты выступила Кейт Шортланд.

Ранее стало известно, что Скарлетт Йоханссон подтвердила информацию о том, что она официально покидает кинематографическую вселенную Marvel. Фильм о Черной вдове станет для нее последним в этой роли.

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