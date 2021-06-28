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Японский военный обозреватель объяснил, кто виноват в ситуации с эсминцем

  /   Обновлено: 28 июня 2021 06:17
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Общество
Японский военный обозреватель объяснил, кто виноват в ситуации с эсминцем
Global Look Press  /  Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Токио, 28 июня. Военный обозреватель из Японии Есихиро Инаба уверен, что Россия соблюдала международное право, когда британский корабль Defender оказался в водах РФ.

В ситуации с эсминцем возникает логичный вопрос: «Можно ли кораблям проходить через территориальные воды других стран?». Об этом сообщает ИноСМИ.

«Если основываться на Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), которая устанавливает различные правила в отношении движения судов на морских просторах, то можно сказать, что особой проблемы в том, что судно «просто» проходит через территориальные воды другой страны, нет», отметил эксперт.

Он добавил, что для такого процесса даже есть такой термин как «безвредный проход». Однако, по его мнению, такая ситуация сложилась из-за конфликта между Россией и Великобританией относительно морской акватории. В 2014 году Республика Крым, имеющая автономию, по результатам референдума отсоединились от Украины и вошла в состав России. Поэтому Москва считает эту водную территорию своей.

«Следовательно, акватория Крымского полуострова это территориальные воды России. С российской точки зрения, Defender осуществлял плавание в ее территориальных водах», заявил обозреватель.

Он считает, что, по мнению Москвы, Defender шел по такой траектории для того, чтобы показать, что находится в «территориальных водах Украины». Для РФ это действие наносило ущерб ее безопасности и мирному существованию.

«Поэтому Россия, как представляется, и посчитала, что в понятии «мирного» прохода британского эсминца Defender утрачено одно очень важное условие, а именно: его «безвредность» для России», подчеркнул Инаба.

Он утверждает, что в этом случае, если ссылаться на 25 статью UNCLOS, Россия имела право использовать меры по пресечению прохода иностранного корабля и защитить свою акваторию.

«Более того, Россия могла принять реализованные ею меры, основываясь еще и на статье 30 UNCLOS. Эта статья гласит, что, «если какой-либо военный корабль не соблюдает законов и правил прибрежного государства, касающихся прохода через территориальное море, и игнорирует любое обращенное к нему требование об их соблюдении, прибрежное государство может потребовать от него немедленно покинуть территориальное море», резюмировал эксперт.

Ранее издание Neues Deutschland написало, что схожую провокацию в Черном море может провести и немецкий флот.

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Все новости / Общество / Японский военный обозреватель объяснил, кто виноват в ситуации с эсминцем
япония эсминец великобритании defender
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