Японский военный обозреватель объяснил, кто виноват в ситуации с эсминцем

Токио, 28 июня. Военный обозреватель из Японии Есихиро Инаба уверен, что Россия соблюдала международное право, когда британский корабль Defender оказался в водах РФ.

В ситуации с эсминцем возникает логичный вопрос: «Можно ли кораблям проходить через территориальные воды других стран?». Об этом сообщает ИноСМИ.

«Если основываться на Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), которая устанавливает различные правила в отношении движения судов на морских просторах, то можно сказать, что особой проблемы в том, что судно «просто» проходит через территориальные воды другой страны, нет», — отметил эксперт.

Он добавил, что для такого процесса даже есть такой термин как «безвредный проход». Однако, по его мнению, такая ситуация сложилась из-за конфликта между Россией и Великобританией относительно морской акватории. В 2014 году Республика Крым, имеющая автономию, по результатам референдума отсоединились от Украины и вошла в состав России. Поэтому Москва считает эту водную территорию своей.

«Следовательно, акватория Крымского полуострова — это территориальные воды России. С российской точки зрения, Defender осуществлял плавание в ее территориальных водах», — заявил обозреватель.

Он считает, что, по мнению Москвы, Defender шел по такой траектории для того, чтобы показать, что находится в «территориальных водах Украины». Для РФ это действие наносило ущерб ее безопасности и мирному существованию.

«Поэтому Россия, как представляется, и посчитала, что в понятии «мирного» прохода британского эсминца Defender утрачено одно очень важное условие, а именно: его «безвредность» для России», — подчеркнул Инаба.

Он утверждает, что в этом случае, если ссылаться на 25 статью UNCLOS, Россия имела право использовать меры по пресечению прохода иностранного корабля и защитить свою акваторию.

«Более того, Россия могла принять реализованные ею меры, основываясь еще и на статье 30 UNCLOS. Эта статья гласит, что, «если какой-либо военный корабль не соблюдает законов и правил прибрежного государства, касающихся прохода через территориальное море, и игнорирует любое обращенное к нему требование об их соблюдении, прибрежное государство может потребовать от него немедленно покинуть территориальное море», — резюмировал эксперт.

Ранее издание Neues Deutschland написало, что схожую провокацию в Черном море может провести и немецкий флот.