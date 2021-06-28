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Россия готова ударить по «ахиллесовой пяте» НАТО

Армия
Россия готова ударить по «ахиллесовой пяте» НАТО
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Вашингтон, 28 июня. ВВС России удалось исполнить интересный маневр с разверткой истребителей МиГ-31К на сирийской авиабазе Хмеймим. Данная операция может ударить по самому слабому место НАТО.

Истребители МиГ-31К появились в Хмеймиме сразу после поставки бомбардировщиков Ту-22М. Данные типы воздушных судов идеально подходят для решения практически любых задач, сообщает американское издание Military Watch. Интернет-издание «ПолитРоссия» перевела на русский язык одну из частей статьи, подготовленной коллегами из США.

«Сирия ранее проявляла интерес к приобретению самолетов (МиГ-31), которые ценятся за непревзойденную скорость, дальность поражения, а также за очень высокую степень ситуационной осведомленности, обеспечиваемую их радарами «Заслон-М"», заявили американские журналисты.

ВВС России, на данный момент, в своем распоряжении имеют самый широкий спектр военных самолетов в мире. Штурмовики Су-24 и Су-25, МиГ-31К, Ту-22М дают российской армии большое преимущество в воздухе над НАТО, самым уязвимым местом которого является как раз отсутствие сильных бомбардировщиков.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал попытки Запада «действовать по понятиям». Политик подчеркнул, что в правилах западных стран отсутствует конкретика. Любой, кто собирается что-то делать против его воли, тут же столкнется с обвинениями в нарушении правил и с угрозами.

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