Врач Мохамед Али рассказал, кому обязательно нужно привиться от коронавируса

Москва, 28 июня. Обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти люди, которые страдают от хронических заболеваний и ремиссий.

Медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али утверждает, что обязательно вакцинироваться нужно людям с хроническими заболеваниями и ремиссиями из-за того, что они больше подвержены поражению коронавирусной инфекции. Врач привел в пример пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом. Он добавил, что людям пожилого возраста также необходимо привиться.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины высоко оценили безопасность российского препарата от коронавируса «Спутник V». Сообщается, что после прививки этой вакцины регистрируется малое количество серьезных побочных эффектов.