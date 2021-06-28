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Вирусолог Андерсон назвала возможную причину появления COVID-19

  /   Обновлено: 28 июня 2021 05:56
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Общество
Вирусолог Андерсон назвала возможную причину появления COVID-19
Федеральное агентство новостей

Ухань, 28 июня. Американский вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая в одной из лабораторий китайского Уханя, озвучила свою версию о происхождении коронавируса в интервью Bloomberg.

По ее словам, COVID-19 появился не химическим путем, а природным. Однако нельзя полностью исключать версию, по которой инфекция могла бы распространиться благодаря лабораторным действиям со стороны китайских ученых.

«Я не такая наивная, чтобы сказать, что это стоит полностью списывать со счетов», заявила специалист

Андерсон также не исключает тот факт, что лабораторные работы по усилению коронавируса действительно могли происходить, однако вероятность таких действий небольшая.

Ранее стало известно, что многие жители США уверены в лабораторном происхождении коронавирусной инфекции. Согласно исследованию, 60% американцев считают, что COVID-19 был создан учеными и просочился из китайской лаборатории. При этом 31% респондентов считают, что инфекция появилась естественным путем.

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здоровье ухань коронавирус даниэль андерсон
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