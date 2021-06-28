Опрос выявил повышенное доверие россиян к псевдомедицинским статьям в Сети

Москва, 28 июня. Россияне охотнее готовы поверить непроверенным псевдомедицинским данным из Сети, чем словам врачей, показал опрос.

Об этом говорится в исследовании цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы для врачей «Врачи РФ», результатами которого поделилось РИА Новости.

Исследование проводилось в июне текущего года, его участниками стали 1278 практикующих врачей.

«Большинство опрошенных врачей (70%) согласны с утверждением, что пациенты зачастую доверяют непроверяемой информации в интернете — на пациентских форумах, на Youtube и так далее — больше, чем словам врачей или традиционной медицине», — отмечается в итогах проведенного опроса.

Большинство респондентов (68%) заявили, что переубедить пациента, поверившего сомнительным статьям о симптомах заболевания или их лечении, довольно сложно, но такая возможность все же сохраняется.