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Опрос выявил повышенное доверие россиян к псевдомедицинским статьям в Сети

  /   Обновлено: 28 июня 2021 05:58
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Общество
Опрос выявил повышенное доверие россиян к псевдомедицинским статьям в Сети
pixabay.com

Москва, 28 июня. Россияне охотнее готовы поверить непроверенным псевдомедицинским данным из Сети, чем словам врачей, показал опрос.

Об этом говорится в исследовании цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы для врачей «Врачи РФ», результатами которого поделилось РИА Новости.

Исследование проводилось в июне текущего года, его участниками стали 1278 практикующих врачей.

«Большинство опрошенных врачей (70%) согласны с утверждением, что пациенты зачастую доверяют непроверяемой информации в интернете на пациентских форумах, на Youtube и так далее больше, чем словам врачей или традиционной медицине», отмечается в итогах проведенного опроса.

Большинство респондентов (68%) заявили, что переубедить пациента, поверившего сомнительным статьям о симптомах заболевания или их лечении, довольно сложно, но такая возможность все же сохраняется.

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