Москва, 28 июня. Секретные документы минобороны Великобритании, в которых была информация о проходе эсминца Defender, были обнаружены на автобусной остановке. Россияне обсудили эту новость.

Согласно информации от BBC, в документах частично идет речь о реакции Москвы на проход британского корабля через акваторию в Черном море. Власти Соединенного Королевства объявили о начале расследования. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Странно. А почему «обнаружили» на автобусной остановке, а не сразу в редакции BBC? Совсем туго с фантазией стало у них в последнее время», — написал один из читателей.

Руслан В. считает очевидным, что такие важные документы никто не может потерять на остановке. Тем более их не понесут в редакцию BBC. Ему кажется, что все последние события указывают на то, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пытаются убрать с должности. Во многом это связано с Brexit.

«И не удивлюсь, если Борьку за это еще и посадят. Дружба с Украиной заканчивается всегда плохо, для всех», — резюмировал пользователь.

Один из комментаторов назвал ситуацию непрофессионализмом. Он не удивится, если данные МИ-6 оставят в кафе, а секреты Букингемского дворца потеряют в аквапарке.

«Этот «слив» — традиционная попытка британских чиновников прикрыться и оправдаться. Все-таки жаль, что наши не попали по их кораблю», — поделился мнением estidea.

Ранее первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков в интервью для Федерального агентства новостей назвал три версии ситуации с утерей секретных документов Министерства обороны Великобритании.