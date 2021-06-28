Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 07:00
06:59
Экономика
Российские пекари спрогнозировали рост цен на хлеб
06:48
Общество
Дневная сонливость может указывать на проблемы с печенью
06:43
Общество
Россиянам перечислили главные правила ухода за кожей и волосами летом
06:35
Общество
«Россия показала всем»: японцы оценили действия РФ в ситуации с эсминцем Британии
06:29
Экономика
Банки зафиксировали снижение спроса на ипотечные каникулы у россиян
06:26
Политика
Генерал СБУ оценил действия НАТО в случае войны Украины с Россией
06:22
Шоу-бизнес
В Сети появился новый промо-ролик по «Черной вдове»
06:17
Общество
Японский военный обозреватель объяснил, кто виноват в ситуации с эсминцем
06:16
Армия
Россия готова ударить по «ахиллесовой пяте» НАТО
06:02
Общество
Врач Мохамед Али рассказал, кому обязательно нужно привиться от коронавируса
Все новости

Россияне высмеяли ситуацию с «утерянными» документами минобороны Великобритании

  /   Обновлено: 28 июня 2021 05:40
668
Общество
Россияне высмеяли ситуацию с «утерянными» документами минобороны Великобритании
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 июня. Секретные документы минобороны Великобритании, в которых была информация о проходе эсминца Defender, были обнаружены на автобусной остановке. Россияне обсудили эту новость.

Согласно информации от BBC, в документах частично идет речь о реакции Москвы на проход британского корабля через акваторию в Черном море. Власти Соединенного Королевства объявили о начале расследования. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Странно. А почему «обнаружили» на автобусной остановке, а не сразу в редакции BBC? Совсем туго с фантазией стало у них в последнее время», написал один из читателей.

Руслан В. считает очевидным, что такие важные документы никто не может потерять на остановке. Тем более их не понесут в редакцию BBC. Ему кажется, что все последние события указывают на то, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пытаются убрать с должности. Во многом это связано с Brexit.

«И не удивлюсь, если Борьку за это еще и посадят. Дружба с Украиной заканчивается всегда плохо, для всех», резюмировал пользователь.

Один из комментаторов назвал ситуацию непрофессионализмом. Он не удивится, если данные МИ-6 оставят в кафе, а секреты Букингемского дворца потеряют в аквапарке.

«Этот «слив» традиционная попытка британских чиновников прикрыться и оправдаться. Все-таки жаль, что наши не попали по их кораблю», поделился мнением estidea.

Ранее первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков в интервью для Федерального агентства новостей назвал три версии ситуации с утерей секретных документов Министерства обороны Великобритании.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россияне высмеяли ситуацию с «утерянными» документами минобороны Великобритании
эсминец документы defender минобороны великобритании
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru