NI: США нужно переосмыслить свой процесс закупок истребителей

Вашингтон, 28 июня. В США недовольны затратами и временем, потраченными на создание F-35. Возможно, это хороший самолет, но подход к закупкам требует переосмысления, считают эксперты.

Предложение New Century Series (Группа американских истребителей. — Прим. ред.) имеет кардинальное организационное и технологическое решение проблемы приобретения современных истребителей. Однако самым большим препятствием может стать политика. Об этом пишет издание The National Interest.

Люди хотят нового видения закупок истребителей из-за катастроф, связанных с F-22 и F-35. В обоих случаях процесс породил каскадную серию политических дилемм, которые поставили под угрозу проекты. Это привело к отмене большей части закупок Raptor и превратило приобретение F-35 в политический кризис в нескольких разных странах.

Бывший помощник по закупкам министра Военно-воздушных сил США Уилл Ропер хочет избежать цирка, все еще захватывая технологические достижения. Он надеется сделать это, используя современные средства, чтобы отделить процесс проектирования от производства.

Вместо массовых закупок F-35 США приобретут небольшие партии истребителей, а затем перейдут к следующему дизайну по мере изменения технологий и стратегической ситуации. Неудивительно, что для такого амбициозного предложения есть важные вопросы, на которые нет ответа.

Проект, похоже, разработан специально с учетом американского рынка, и как он может работать на экспортном рынке, еще предстоит выяснить. Если это будет осуществлено, то окажет трансформирующее воздействие на оборонную промышленность и на политику таких закупок.

В течение долгого времени Соединенные Штаты оправдывали свои проекты истребительной авиации сочетанием военной необходимости и кейнсианства. Дорогие истребители обеспечивают передовой военный потенциал, но также предоставляют рабочие места и инвестиции в широком диапазоне сообществ.

Продажа F-35 по всему миру обеспечила поддержку и сохранила международное давление для продолжения проекта. Это плохой процесс, как для развития авиации, так и для демократии. Однако это единственный способ, которым развитые демократические страны могут убедить своих избирателей потратить деньги, необходимые для оплаты все более дорогих самолетов.

F-35 и его «родственники» появились в пределах определенной оборонно-промышленной базы. С одной стороны, консолидация снизила конкуренцию за крупные контракты и в целом увеличила размер оборонных фирм. С другой стороны, требования, предъявляемые к технологии и управлению цепочками поставок, привели к значительному увеличению числа субподрядов, в результате чего появилось огромное количество компаний, производящих компоненты для окончательной сборки.

Крупные оборонные фирмы, по сути, стали системными агрегаторами. Что касается рабочей силы, то авиационная рабочая сила оставалась узкоспециализированной и невероятно ценной, но требования сложных технологий привлекали более широкий круг работников из разных отраслей. Сами по себе политически влиятельные, эти сотрудники помогали поддерживать выживание самолета.

Проект бывшего помощника Ропера, похоже, призван перевернуть все это. Разделение проектирования и производства, казалось бы, разрушило бы олигополистическое положение крупных оборонных фирм, хотя их опыт в агрегировании систем оставался бы необходимым.

Новые компании могли бы выйти на рынок как со стороны проектирования, так и со стороны производства, хотя это могло бы потребовать новой системы контрактов в Пентагоне. Это само по себе разрушило бы методы политического управления, с помощью которых крупные оборонные организации исторически защищали свои программы.

Американская компания Lockheed Martin больше не может просто принимать решение о размещении объектов в определенных стратегически важных штатах и округах, чтобы получить политическую защиту. Наконец, переход к более мелким конструкторским и производственным бюро может иметь непредсказуемые последствия для безопасности рабочей силы.

По замыслу Ропера, будет построено больше истребителей, но некоторая экономия от этого подхода будет получена за счет снижения затрат на рабочую силу и перехода к автоматизации. Это, конечно, не оценят сами сотрудники предприятий.

Некоторые политики предполагают, что это на самом деле не решает основных проблем. Часть из наиболее серьезных финансовых проблем, с которыми сталкиваются ВВС, связаны с расходами на техническое обслуживание флота, а не с расходами на закупки. Эта система будет иметь тенденцию к увеличению, а не сокращению. Предложения Ропера могут быть технически и технологически осуществимыми, но политические последствия могут оказаться самыми опасными из всех.

Ранее в Соединенных Штатах назвали условие, при котором американский истребитель F-35 может проиграть российскому самолету Су-35.