Американская разведка не смогла выяснить точную причину пандемии коронавируса

Вашингтон, 28 июня. Разведка Соединенных Штатов Америки не справилась с поставленной президентом страны Джо Байденом задачей по выяснению причин пандемии коронавируса.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, разведывательное сообщество не пришло к окончательному выводу касательно причин появления инфекции и вряд ли сделает это до конца отведенного на это времени.

«Президент сознает тот факт, что спустя 90 дней у нас может не быть полностью окончательного ответа, но он хотел бы, чтобы усилия в этом направлении были предприняты», — отметил один из источников в администрации.

Напомним, в конце мая американский лидер сообщил, что у американской разведки достаточно данных, чтобы с уверенностью заявить о причинах возникновения коронавируса.

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