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Тренер рассказал о последствиях пробежки на голодный желудок

  /   Обновлено: 28 июня 2021 05:30
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Общество
Тренер рассказал о последствиях пробежки на голодный желудок
pixabay.com

Москва, 28 июня. Тренер по триатлону Александр Халаманов рассказал, что будет с организмом при пробежке на голодный желудок.

Большой интервал в употреблении еды и сон понижают уровень инсулина. Если человек начнет бегать натощак, то процесс жиросжигания будет протекать быстрее. Однако это не говорит, что спортсмен точно снизит вес, ведь более важны калории, поступающие в организм за день. Но так появляются благоприятные условия для похудения, слова тренера передает РИА Новости.

Халаманов утверждает, что при гастрите или других заболеваниях желудочно-кишечного необходимо спросить совет у врача: можно ли бегать на голодный желудок. Тренер советует перед пробежкой принять легкий завтрак, который будет состоять из половинки банана с чаем, например.

Ранее сообщалось, как пить кофе в жару и не навредить здоровью. Кардиолог Асият Хачирова рассказала о важных правилах, которые необходимо соблюдать.

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