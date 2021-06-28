Тренер рассказал о последствиях пробежки на голодный желудок

Москва, 28 июня. Тренер по триатлону Александр Халаманов рассказал, что будет с организмом при пробежке на голодный желудок.

Большой интервал в употреблении еды и сон понижают уровень инсулина. Если человек начнет бегать натощак, то процесс жиросжигания будет протекать быстрее. Однако это не говорит, что спортсмен точно снизит вес, ведь более важны калории, поступающие в организм за день. Но так появляются благоприятные условия для похудения, слова тренера передает РИА Новости.

Халаманов утверждает, что при гастрите или других заболеваниях желудочно-кишечного необходимо спросить совет у врача: можно ли бегать на голодный желудок. Тренер советует перед пробежкой принять легкий завтрак, который будет состоять из половинки банана с чаем, например.

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