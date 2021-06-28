Стало известно, когда начнутся съемки двух следующих частей франшизы «Форсаж»

Лос-Анджелес, 28 июня. Голливудский актер Вин Дизель заявил, что съемки 10 и 11 части кинофраншизы «Форсаж» начнутся в начале следующего года.

«Форсаж-9» только вышел в кинотеатрах. Несмотря на коронавирусные ограничения, он собрал хорошую кассу. Поэтому студия Universal Pictures планирует дальнейшую судьбу своей самой популярной кинофраншизы. Об этом сообщает портал ScreenRant.

В прошлом году кинокомпания заявила, что постепенно история «Форсажа» подходит к концу. Две следующие части были подтверждены. Это будет финал, разделенный на две серии. Режиссерское кресло также должен занять Джастин Лин.

Как сообщают источники, изначально десятый фильм должен был стать последним. Однако боссы Universal вдохновились «Мстителями», а вернее, их кинокартинами «Война бесконечности» и «Финал», которые, фактически, являются одной связанной историей. В своем недавнем интервью Вин Дизель подтвердил, что 10 и 11 части «Форсажа» будут снимать в январе 2022 года.

«Я сниму «Форсаж-10» в двух частях. Финал саги будет снят в январе», — отметил актер.

Ранее стало известно, что режиссер Квентин Тарантино намерен уйти из кинематографа после выпуска своего десятого фильма.