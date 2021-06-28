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Минтруд РФ планирует сделать ЕГИССО обязательным при назначении пособий

Экономика
Минтруд РФ планирует сделать ЕГИССО обязательным при назначении пособий
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 июня. Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) может стать обязательной для региональных и муниципальных органов социальной защиты.

Минтруд России хочет сделать обязательным ЕГИССО при расчете и предоставлении мер социальной поддержки в российских регионах. На данный момент пособия назначаются либо другими информационными системами, либо вручную, сообщает «Коммерсантъ».

Также в проекте обозначены единые требования к региональным информационным системам. Это поможет обмениваться данным с ЕГИССО и информировать россиян о праве на новые меры соцподдержки.

«Требования предполагают, что информсистемы должны вести межведомственное взаимодействие, что позволит гражданам не предоставлять справки для получения поддержки», заявили в Минтруде.

Сейчас ЕГИССО занимается сведениями о получателях соцподдержки, персонифицирует сведения о мерах соцзащиты. В системе есть данные об организациях и ИП, которые предоставляют эту социальную поддержку.

Также граждан Российской Федерации ожидает ряд изменений в некоторых государственных выплатах, которые начнутся в следующем месяце. Новые пособия с 1 июля начнут получать родители-одиночки и беременные женщины. В Минтруде отметили, что для выплаты будет проводиться оценка нуждаемости.

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