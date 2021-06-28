Минтруд РФ планирует сделать ЕГИССО обязательным при назначении пособий

Москва, 28 июня. Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) может стать обязательной для региональных и муниципальных органов социальной защиты.

Минтруд России хочет сделать обязательным ЕГИССО при расчете и предоставлении мер социальной поддержки в российских регионах. На данный момент пособия назначаются либо другими информационными системами, либо вручную, сообщает «Коммерсантъ».

Также в проекте обозначены единые требования к региональным информационным системам. Это поможет обмениваться данным с ЕГИССО и информировать россиян о праве на новые меры соцподдержки.

«Требования предполагают, что информсистемы должны вести межведомственное взаимодействие, что позволит гражданам не предоставлять справки для получения поддержки», — заявили в Минтруде.

Сейчас ЕГИССО занимается сведениями о получателях соцподдержки, персонифицирует сведения о мерах соцзащиты. В системе есть данные об организациях и ИП, которые предоставляют эту социальную поддержку.

Также граждан Российской Федерации ожидает ряд изменений в некоторых государственных выплатах, которые начнутся в следующем месяце. Новые пособия с 1 июля начнут получать родители-одиночки и беременные женщины. В Минтруде отметили, что для выплаты будет проводиться оценка нуждаемости.