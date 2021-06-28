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Российские аналитики подвели итоги госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%

Экономика
Российские аналитики подвели итоги госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 28 июня. Госпрограмма льготной ипотеки под 6,5% перестанет действовать в России с 1 июля. Ее итоги подвела директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Цель поддержки застройщиков, по словам аналитика, была достигнута. Каждый четвертый кредит в прошлом году выдавался в рамках этой программы. Льготная ипотека при этом привела к росту цен на жилье, отметила Щурихина.

С 1 июля госпрограмма будет действовать по новым условиям. Ставка возрастет до 7%, а максимальный размер кредита не должен превысить 3 миллиона рублей.

«Выдачи банков по новой версии льготной программы могут оказаться вдвое меньше, чем в рамках запуска ее первой антикризисной версии», подчеркнула Щурихина.

Российский президент Владимир Путин, по данным RT, недавно распорядился дать возможность семьям, в которых ребенок родился после 1 января 2018, взять ипотечный кредит на особых условиях. Ставка для них составит 6%.

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