Родинки на теле человека могут помочь при лечении меланомы

Массачусетс, 28 июня. Сотрудники из больницы Массачусетса обнаружили новый способ лечения меланомы. Родинки могут помочь человеку победить рак, так как в них содержится большое количество лейкоцитов.

Зарождение меланомы происходит из меланоцитов — клеток, которые вырабатывают меланин. Рак кожи имеет больше всего шансов развиться у людей с большим количеством родинок на теле, однако не всегда это утверждение верно.

Т-клетки, которые находятся в самих родинках, сами их уничтожают. Данные иммунные клетки можно активировать только с помощью специальной иммунной терапии. Человек после прохождения процедуры сможет окончательно победить меланому. Также он будет защищен от рецидива в будущем.

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