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Родинки на теле человека могут помочь при лечении меланомы

  /   Обновлено: 28 июня 2021 04:49
Общество
Родинки на теле человека могут помочь при лечении меланомы
flickr.com  /  Trixi Skywalker

Массачусетс, 28 июня. Сотрудники из больницы Массачусетса обнаружили новый способ лечения меланомы. Родинки могут помочь человеку победить рак, так как в них содержится большое количество лейкоцитов.

Зарождение меланомы происходит из меланоцитов — клеток, которые вырабатывают меланин. Рак кожи имеет больше всего шансов развиться у людей с большим количеством родинок на теле, однако не всегда это утверждение верно.

Т-клетки, которые находятся в самих родинках, сами их уничтожают. Данные иммунные клетки можно активировать только с помощью специальной иммунной терапии. Человек после прохождения процедуры сможет окончательно победить меланому. Также он будет защищен от рецидива в будущем.

Ранее американские ученые перечислили самые опасные пищевые добавки. Одна из них — Е621. Это консервант и усилитель вкуса. Его добавляют во многие упакованные и консервированные продукты.

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