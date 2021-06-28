Россияне стали чаще страховать карты и счета из-за угрозы мошенничества

Москва, 28 июня. Россияне стали чаще страховать банковские карты и счета, чтобы спасти свои накопления от мошенников. Рост спроса на подобные страховки зафиксировал Центробанк РФ.

За первые четыре месяца нынешнего года число оформленных страховок увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На эту тенденцию указали в «Росбанке», «Совкомбанке», РСХБ и «Открытии».

Застрахованные карты и счета снижают риски утраты денег в результате действий мошенников. Клиент при этом, по данным «Известий», может не получить выплату по страховке, если не предоставит большое число необходимых документов в сжатые сроки.

В 2020 году объем страховых премий по этим полисам равнялся 9,62 млрд рублей. Размер выплат клиентам составил лишь 4,27% от указанной суммы.

Мошенники недавно разработали новую схему кражи средств с чужих счетов. Россиян теперь заманивают беспроцентными кредитами.