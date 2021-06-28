Трех офицеров ФСБ арестовали в Москве за крупное мошенничество

Москва, 28 июня. Военный московский суд арестовал трех офицеров шестого отдела управления авиации (УА) ФСБ за мошенничество в крупном размере.

Под стражу заключены Юрий Кравченко, Артем Сохин и Сергей Романов. Об этом сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде, который вынес эту меру пресечения ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову на срок два месяца», — заявили в суде.

Кравченко занимает должность начальника шестого отдела управления авиации (УА) ФСБ, Сохин — заместитель Кравченко, а Романов — один из офицеров этого подразделения. Все трое проходят по делу, связанному с хищением 63 499 600 рублей.

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