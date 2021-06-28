Лавров прокомментировал попытки Запада «действовать по понятиям»

Москва, 28 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье написал, что Запад пытается «действовать по понятиям», заменяя международные права на правила США.

Лавров подчеркнул, что в правилах Запада отсутствует конкретика. Любой, кто собирается что-то делать против его воли, тут же столкнется с обвинениями в нарушении правил и с угрозами.

«Чем меньше конкретики, тем больше развязаны руки для произвола в интересах сдерживания конкурентов нечистоплотными методами», — добавил министр.

Глава МИД РФ отметил, что в России 1990-х это называлось «действовать по понятиям». Статью главы МИД РФ опубликовала газета «Коммерсантъ» и журнал «Россия в глобальной политике».

Ранее RT писал, что Лавров прокомментировал позицию ЕС по отношениям с Москвой. Позиция США, которую озвучили после переговоров президента России Владимира Путина и американского коллеги Джо Байдена, показала, что столицы Европы готовы «подпевать» Вашингтону.