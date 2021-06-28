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Кофе в жару без вреда здоровью

  /   Обновлено: 28 июня 2021 04:21
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Общество
Кофе в жару без вреда здоровью
pixabay.com

Москва, 28 июня. Кардиолог Асият Хачирова утверждает, что при жаре можно пить горячий кофе, однако необходимо соблюдать некоторые правила.

Хачирова сказала в интервью радио Sputnik о необходимости помнить, что кофе ускоряет выведение жидкости из организма, при жаре это может стать причиной обезвоживания. Кардиолог советует на каждую кружку кофе пить стакан воды.

Хачирова обратила внимание на всевозможные летние вариации кофейных напитков. Она утверждает, что к ним нужно относиться с осторожностью. Кофе с соком не несет вред, а вот при сочетании с энергетиком увеличивается нагрузка на сердце, а при жаре сердце и так работает в напряженном режиме, что может стать вызвать нежелательные последствия.

Ранее RT писал о необходимых мерах безопасности из-за жары. Врач-диетолог Наталья Круглова отметила, что нужно соблюдать рамки употребления чая и кофе при высоких температурных показателях.

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