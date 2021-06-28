Эндокринолог Бочарова рассказала об опасности гречи

Москва, 28 июня. Гречка, во все времена считавшаяся самой полезной и диетической крупой, способна вызвать проблемы со здоровьем, предупредила эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

Гречка и гречневая мука – гипоаллергенные продукты и поэтому часто входят в состав лечебных диет, благодаря которым решают проблемы с желудочно-кишечным трактом. Однако возникновение пищевой аллергической реакции на этот продукт все же возможно, хоть и очень редко.

«Непереносимость гречки — большая редкость. Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию», — сказала Татьяна Бочарова.

Таким образом, гречка противопоказана людям, страдающим от проблем с кишечником в сочетании с жирными продуктами. Последствиями будут брожение и ощущение тяжести в животе.

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