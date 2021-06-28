Цифровизация может снизить цены в розничных магазинах

Москва, 28 июня. Гендиректор «Федерального центра компетенций» (ФЦК) Николай Соломон назвал способ снизить цены в российских магазинах.

Цены в розничных магазинах растут из-за практики в России обеспечивать товарные запасы на 40–50% больше необходимого. Об этом Соломон рассказал «Российской газете».

«Загромождаются склады, замораживаются деньги, производители вынуждены постоянно менять свои планы по выпуску продукции — расшатывается вся цепочка», — сказал он.

Из-за этого образуются дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и прочего, что провоцирует рост цен. Цифровизация поможет выстроить цепочку от магазина до производителя и создать план реализации продукции на несколько месяцев, а это поможет снизить цены в магазине.

Ранее цены на яйца снизились на 3% в России. Куриные яйца подешевели на 3% с 16 по 21 июня в 25 субъектах России, говорится в материалах, представленных Росстатом.