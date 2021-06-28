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Россиян обяжут отчитываться об электронных иностранных кошельках с 1 июля

Экономика
Россиян обяжут отчитываться об электронных иностранных кошельках с 1 июля
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 июня. Жителей России обяжут предоставить полный отчет об электронных иностранных кошельках начиная с 1 июля, сообщает РИА Новости.

Гражданин должен будет это делать только в случае, если на счет в течение года поступало больше 600 тыс. рублей. Кроме всего прочего, российские магазины не будут принимать такие кошельки, минуя отечественные банки. Закон не распространяется на дебетовые и кредитные банковские карты. Законопроект официально вступает в свою силу с 1 июля текущего года.

Ранее жителей России предупредили о ловушках мошенников на сайтах бесплатных объявлений. Об этом рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

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