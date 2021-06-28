Инфекционист Викулов оценил опасность нового вируса NIPAH для россиян

Москва, 28 июня. Новый вирус под названием NIPAH, вероятнее всего, не передается воздушно-капельным путем, однако он все равно остается крайне опасным для человечества.

Об этом сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью для РЕН ТВ. Главной особенностью нового вируса является то, что он передается от летучих мышей к человеку. Не стоит сильно опасаться NIPAH, однако следует гораздо внимательнее относиться к своему здоровью. Россияне могут не переживать по поводу новой эпидемии, так как в стране нет большого количества летучих мышей.

«Очень маловероятно, что у нас будет это заболевание. Это заболевание, характерное для тех мест, где живут летучие мыши, единичные случаи описаны в Индии», — сказал специалист

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