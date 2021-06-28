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Московские рестораны начинают работать по правилам COVID-free

Общество
Московские рестораны начинают работать по правилам COVID-free
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 28 июня. Московские рестораны и кафе с 28 июня могут посетить лишь те люди, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им за последние шесть месяцев или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Первый замруководителя аппарата и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что теперь бизнесменам придется заявить о желании работать по правилам COVID-free и организовать проход посетителей только по QR-кодам. Если заведение выполняет эти требования, то оно может работать круглосуточно, передает ТАСС.

Ранее RT писал, что власти Греции ужесточают въезд для российских туристов. Теперь россиянам необходимо предоставить ПЦР-тест в момент прибытия, независимо от наличия прививки от коронавируса.

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