Московские рестораны начинают работать по правилам COVID-free

Москва, 28 июня. Московские рестораны и кафе с 28 июня могут посетить лишь те люди, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им за последние шесть месяцев или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Первый замруководителя аппарата и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что теперь бизнесменам придется заявить о желании работать по правилам COVID-free и организовать проход посетителей только по QR-кодам. Если заведение выполняет эти требования, то оно может работать круглосуточно, передает ТАСС.

Ранее RT писал, что власти Греции ужесточают въезд для российских туристов. Теперь россиянам необходимо предоставить ПЦР-тест в момент прибытия, независимо от наличия прививки от коронавируса.