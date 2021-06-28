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Врач Ткаченко оценила возможность получить медотвод от прививки против COVID-19

  /   Обновлено: 28 июня 2021 03:18
Общество
Врач Ткаченко оценила возможность получить медотвод от прививки против COVID-19
pixabay.com

Москва, 28 июня. Вакцинация от коронавируса имеет мало строгих противопоказаний. Кто может рассчитывать на медотвод, рассказала врач Юлия Ткаченко.

Справку о медотводе, по словам врача, могут получить аллергики. Для этого медики должны зафиксировать тяжелую аллергическую реакцию на первую дозу вакцины. Есть и другой вариант.

«Если же у человека были тяжелые аллергии на другие прививки, нужно проверять сходство по компонентам с врачом-терапевтом. В этом случае терапевт проводит осмотр, смотрит медицинские документы и принимает решение о медицинском отводе», подчеркнула Ткаченко в беседе с агентством «Прайм».

В списке других противопоказаний — период кормления грудью или возраст до 18 лет. Диабетикам, людям с онкологическими или аутоиммунными заболеваниями справку о медотводе не дадут.

Врачи ранее предостерегли россиян от нелегального получения медотвода от вакцинации. Подобные хитрости обречены на провал.

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