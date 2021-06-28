Ребенок скончался от авиаудара США в пограничном районе Ирака и Сирии

Вашингтон, 28 июня. Ребенок погиб после авиаудара ВВС США в пограничном районе Ирака и Сирии.

Этой информацией поделилось агентство SANA. Сообщается, что авиаудары наносили около провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В результате авиаударов трое мирных жителей получили ранения.

Ранее сообщалось, что Вашингтон нанес удар по проиранским силам, которые поддерживает Иран, чтобы прекратить их нападения. Соответствующий указ дал президент США Джо Байден. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что Белый дом действовал в соответствии со своим правом на самооборону.