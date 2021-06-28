Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 03:37
03:34
Общество
Инфекционист Викулов оценил опасность нового вируса NIPAH для россиян
03:18
Общество
Врач Ткаченко оценила возможность получить медотвод от прививки против COVID-19
03:17
Общество
Московские рестораны начинают работать по правилам COVID-free
03:10
Происшествия
Ребенок скончался от авиаудара США в пограничном районе Ирака и Сирии
03:00
Общество
Эксперт предположил существование цивилизаций грибниц и радиоволн во Вселенной
02:55
Политика
Вашингтон нанес удар по проиранским силам на границе Ирака и Сирии
02:52
Общество
Представители Госдумы предсказали грядущие изменения в системе образования
02:45
Политика
Экс-премьер Украины: Запад должен помочь Киеву, чтобы не потерять Москву
02:34
Общество
Британские журналисты опубликовали список самых опасных продуктов для мозга
02:23
Экономика
Экономист Покровская предостерегла россиян от продажи доллара и евро
Все новости

Ребенок скончался от авиаудара США в пограничном районе Ирака и Сирии

  /   Обновлено: 28 июня 2021 03:13
Происшествия
Ребенок скончался от авиаудара США в пограничном районе Ирака и Сирии
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 28 июня. Ребенок погиб после авиаудара ВВС США в пограничном районе Ирака и Сирии.

Этой информацией поделилось агентство SANA. Сообщается, что авиаудары наносили около провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В результате авиаударов трое мирных жителей получили ранения.

Ранее сообщалось, что Вашингтон нанес удар по проиранским силам, которые поддерживает Иран, чтобы прекратить их нападения. Соответствующий указ дал президент США Джо Байден. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что Белый дом действовал в соответствии со своим правом на самооборону.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Ребенок скончался от авиаудара США в пограничном районе Ирака и Сирии
Сирия сша ирак иран ввс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru