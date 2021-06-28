Вашингтон нанес удар по проиранским силам на границе Ирака и Сирии

Вашингтон, 28 июня. Американские ВВС нанесли удары по объектам группировок, которые поддерживает Иран. Они находятся рядом с границей Ирака и Сирии.

Информацией об этом поделился пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он утверждает, что соответствующий указ дал американский президент Джо Байден.

Авиаудары нанесли из-за продолжающейся серии нападений группировок, которые поддерживает Иран. Этот шаг должен предотвратить подобные инциденты.

Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что США действовали в соответствии со своим правом на самооборону, когда наносили удары. Боевые действия были нужны, чтобы устранить угрозы, добавил Кирби.

Ранее сообщалось, что 80 человек погибли в результате авиаудара в эфиопском штате Тыграй. Воздушная атака совершалась на рынок поселения Тогога.