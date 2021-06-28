Представители Госдумы предсказали грядущие изменения в системе образования

Москва, 28 июня. Российская Госдума рассчитывает на серьезные изменения в системе образования страны. Ситуация может поменяться после выборов президента Российской академии образования.

Имя нового главы организации станет известно 30 июня, сообщает URA.RU. Власти РФ проведут большую работу по модернизации и улучшению качества получаемого образования в среднеобразовательных учреждениях и колледжах, заявил депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава. Основной проблемой на сегодняшний день является актуализация познавательных способностей и развитие самостоятельной работы.

«Мы должны делать упор на образцы для подражания для молодежи, создавая через телевидение, через интернет образцы для развития и становления личности», — сообщил представитель Госдумы.

Ранее стало известно, что власти Москвы разрабатывают среду для непрерывного развития молодежи. Программа направлена на объединение профориентации, начального и профессионального образования, предпринимательства и специальностей, которые являются перспективными.