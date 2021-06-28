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Экс-премьер Украины: Запад должен помочь Киеву, чтобы не потерять Москву

  /   Обновлено: 28 июня 2021 02:45
Политика
Экс-премьер Украины: Запад должен помочь Киеву, чтобы не потерять Москву
yatsenyuk.org.ua  /  Пресс-служба Арсения Яценюка

Киев, 28 июня. Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты должны поддержать Украину, поскольку это поможет не потерять Россию навсегда.

По мнению политика, Франция и Германия признают Россию адекватным государством, а потому предложили президенту РФ Владимиру Путину провести саммит с главами ЕС впервые с 2014 года. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Чтобы не потерять Россию навсегда, Запад должен сделать все возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие страны Восточной Европы в Единую Европу и, соответственно, в НАТО и Евросоюз», отметил Яценюк.

По его мнению, Запад боится провоцировать Россию, а потому вопрос с Украиной до сих пор не решен. Он уверен, что украинцы ценят солидарность с ними, но чувствуют барьеры.

«Запад охотно дает советы. Держите свои позиции на востоке и добивайтесь прогресса в проведении реформ, твердят Украине со всех сторон. Мы хотим решить украинский вопрос, утверждают многие. Однако они не хотят спровоцировать или оттолкнуть Россию», заявил экс-премьер.

Ранее бывший украинский политик Алексей Журавко в интервью для Федерального агентства новостей объяснил, кто отдает приказы президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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украина евросоюз нато яценюк
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