Британские журналисты опубликовали список самых опасных продуктов для мозга

Лондон, 28 июня. Журналисты газеты Rai Al Youm рассказали, какие продукты питания могут негативно сказаться на работе человеческого мозга.

Болезнь Альцгеймера напрямую связана с неправильным рационом питания человека. Чтобы не допустить развитие заболевания, следует исключить употребление некоторых продуктов.

Стоит отказаться от ежедневного потребления свежей выпечки, сладких продуктов и газированных напитков. Эти продукты питания могут нанести серьезные повреждения нервным клеткам. Фастфуд, различные специи, консерванты, соль и жирные кислоты также стоит исключить из рациона питания.

Ранее российский диетолог развеяла мифы о псевдополезных продуктах. По словам специалиста, они тоже содержат калории и углеводы.