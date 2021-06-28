Экономист Покровская предостерегла россиян от продажи доллара и евро

Москва, 28 июня. Российский экономист инвестиционной компании GLS INVEST Оксана Покровская посоветовала жителям России не продавать доллары и евро.

Раньше американский доллар был менее универсален для частных инвесторов, чем сегодня. На данный момент основной задачей является диверсификация валютной корзины, передает «Прайм».

«Сейчас диверсификация валютной корзины для сбережения накоплений важна, как никогда раньше», — сообщила Покровская

Помимо доллара и евро, можно рассмотреть для надежности хранения личных сбережений такие валюты, как швейцарский франк и японская йена. Человеку, желающему преуспеть в этом деле, важно внимательно следить за заявлениями Центробанка.

Ранее стало известно, что в России ужесточат регулирование выдачи потребительских кредитов. Таким образом, регулятор вернет рынок на доковидный уровень.