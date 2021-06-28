Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 03:36
03:34
Общество
Инфекционист Викулов оценил опасность нового вируса NIPAH для россиян
03:18
Общество
Врач Ткаченко оценила возможность получить медотвод от прививки против COVID-19
03:17
Общество
Московские рестораны начинают работать по правилам COVID-free
03:10
Происшествия
Ребенок скончался от авиаудара США в пограничном районе Ирака и Сирии
03:00
Общество
Эксперт предположил существование цивилизаций грибниц и радиоволн во Вселенной
02:55
Политика
Вашингтон нанес удар по проиранским силам на границе Ирака и Сирии
02:52
Общество
Представители Госдумы предсказали грядущие изменения в системе образования
02:45
Политика
Экс-премьер Украины: Запад должен помочь Киеву, чтобы не потерять Москву
02:34
Общество
Британские журналисты опубликовали список самых опасных продуктов для мозга
02:23
Экономика
Экономист Покровская предостерегла россиян от продажи доллара и евро
Все новости

Экономист Покровская предостерегла россиян от продажи доллара и евро

  /   Обновлено: 28 июня 2021 02:23
Экономика
Экономист Покровская предостерегла россиян от продажи доллара и евро
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 28 июня. Российский экономист инвестиционной компании GLS INVEST Оксана Покровская посоветовала жителям России не продавать доллары и евро.

Раньше американский доллар был менее универсален для частных инвесторов, чем сегодня. На данный момент основной задачей является диверсификация валютной корзины, передает «Прайм».

«Сейчас диверсификация валютной корзины для сбережения накоплений важна, как никогда раньше», сообщила Покровская

Помимо доллара и евро, можно рассмотреть для надежности хранения личных сбережений такие валюты, как швейцарский франк и японская йена. Человеку, желающему преуспеть в этом деле, важно внимательно следить за заявлениями Центробанка.

Ранее стало известно, что в России ужесточат регулирование выдачи потребительских кредитов. Таким образом, регулятор вернет рынок на доковидный уровень.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экономист Покровская предостерегла россиян от продажи доллара и евро
доллар деньги евро сбережения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru